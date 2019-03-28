Туляк, попавшийся на краже госномера с авто, причастен к еще семи кражам
29-летний житель Черни подозревается в хищении автомобильных номеров.
Напомним, накануне он был доставлен в отдел полиции по подозрению в краже госномера автомобиля «Тойота».
Правоохранителям удалось установить, что мужчина причастен не менее чем к 7 аналогичным хищениям на территории Советского и Пролетарского округов.
По предварительным данным, он совершил их с 18-летним проживающим в Туле подельником в течение двух ночей. Они хотели продать госномера владельцам авто, оставляя записки с условиями передачи денег и возвращения похищенного.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедших инцидентов.
ИСТОЧНИК KP.RU