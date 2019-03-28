Туляк, попавшийся на краже госномера с авто, причастен к еще семи кражам

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-28T11:54:09+03:00

Также известно, что на дело он ходил не один

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29-летний житель Черни подозревается в хищении автомобильных номеров.

Напомним, накануне он был доставлен в отдел полиции по подозрению в краже госномера автомобиля «Тойота».

Правоохранителям удалось установить, что мужчина причастен не менее чем к 7 аналогичным хищениям на территории Советского и Пролетарского округов.

По предварительным данным, он совершил их с 18-летним проживающим в Туле подельником в течение двух ночей. Они хотели продать госномера владельцам авто, оставляя записки с условиями передачи денег и возвращения похищенного.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедших инцидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU