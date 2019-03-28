Под Тулой "МАЗ" сбил ребенка и протаранил три авто

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-28T10:58:20+03:00

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27 марта 2019 года, в 11:10 на 247-ом километре автодороги М-2 «Крым» Плавского района Тульской области произошло ДТП.

37-летний мужчина на грузовом автомобиле «МАЗ 552934» с полуприцепом не справился с управлением и сбил 13-летнего мальчика. Он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

После произошедшего автомобиль «МАЗ» влетел во встречные автомобили - микроавтобус «Iveco», под управлением мужчины 60 лет, «Volkswagen Рolo», под управлением мужчины 48 лет, и «Кia Spectra», под управлением 33-летней женщины.

В результате ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пешеход. Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU