Под Тулой "МАЗ" сбил ребенка и протаранил три авто
27 марта 2019 года, в 11:10 на 247-ом километре автодороги М-2 «Крым» Плавского района Тульской области произошло ДТП.
37-летний мужчина на грузовом автомобиле «МАЗ 552934» с полуприцепом не справился с управлением и сбил 13-летнего мальчика. Он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
После произошедшего автомобиль «МАЗ» влетел во встречные автомобили - микроавтобус «Iveco», под управлением мужчины 60 лет, «Volkswagen Рolo», под управлением мужчины 48 лет, и «Кia Spectra», под управлением 33-летней женщины.
В результате ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пешеход. Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU