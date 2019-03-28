В Центральном округе Тулы прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-28T10:22:01+03:00

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На текущей неделе в Центральном территориальном округе Тулы прошли рейды по пресечению незаконной торговли в неустановленных местах, а также по предупреждению и изъятию торгового оборудовании по следующим адресам: ул. Ак. Павлова д. 2 в районе микрорынка «Салют», ул. Кауля, д. 20 и пр-та Ленина, д. 129а.

В отношении лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, составлено 3 протокола об административном правонарушении в соответствии с законом Тульской области № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» по статье ст. 9.1 в отношении лиц, осуществляющих торговлю без разрешительных документов в неустановленном месте и по статье 8.2. самовольная установка объектов мелкорозничной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU