В Туле осудили вора-сладкоежку
мужчина попался на краже конфет
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26-летний житель Тулы признан виновным в краже.
Как выяснилось, 12 февраля 2019, туляк, находясь в магазине, похитил шесть коробок шоколадных конфет на сумму 2 799 рублей и, не оплатив товар, сбежал.
15 февраля 2019 года, он снова наведался в этот же магазин и стащил оттуда 20 коробок шоколадных конфет на сумму 3 937 рублей.
По совокупности преступлений суд назначил жителю Тулы наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов, сообщили в прокуратуре региона.
ИСТОЧНИК KP.RU