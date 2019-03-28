2019-03-28T09:34:32+03:00
Происшествия

В Туле осудили вора-сладкоежку

мужчина попался на краже конфет
Виктория ЯКУШИНА
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26-летний житель Тулы признан виновным в краже.

Как выяснилось, 12 февраля 2019, туляк, находясь в магазине, похитил шесть коробок шоколадных конфет на сумму 2 799 рублей и, не оплатив товар, сбежал.

15 февраля 2019 года, он снова наведался в этот же магазин и стащил оттуда 20 коробок шоколадных конфет на сумму 3 937 рублей.

По совокупности преступлений суд назначил жителю Тулы наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов, сообщили в прокуратуре региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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