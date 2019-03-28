Туляки принимают участие в Петербургском международном образовательном форуме

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-28T09:31:20+03:00

В этом году на форум прибыло порядка 30 000 участников.

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С 27 по 30 марта начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова и заместитель начальника управления образования Юлия Юдина принимают участие в международном образовательном форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

28 марта они примут участие в панельной дискуссии форума «Образование как драйвер изменений».

В ходе работы форума выдающиеся ученые, педагоги, политики, руководители системы образования, общественники и деятели культуры примут участие в 200 программах, рассматривающих вопросы перспективы развития российского образования, управления современной школой, перспектив цифровизации образования, развития инклюзивного образования и, вместе с тем, воспитания гражданственности и патриотизма у обучающихся, развития волонтерского движения в школе, психологического благополучия детей и подростков в современной образовательной среде.

Форум призван найти решения стоящих сегодня на повестке дня вопросов как в сфере повышения качества образования, так и в создании комфортной образовательной среды для всех участников образовательных отношений.

В этом году на мероприятие прибыло порядка 30 000 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU