Тульские коммунальщики проводят мойку тротуаров

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-28T09:29:26+03:00

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В Туле ведутся работы по удалению смета и влажной уборке тротуаров.

Комбинированные дорожные машины и тракторы МТЗ очищают тротуары на пр. Ленина от ул. 9 Мая до стелы в пос. Менделеевский, а также от ул. 9 Мая до ст. Южная, на ул. Советской от ул. Дзержинского до Чулковского моста, включая парковки, на Одоевском шоссе, на ул. Макаренко, Ложевой, Гоголевской, Л. Толстого, Пушкинской, Первомайской, Октябрьской – от ул. Пузакова до ул. Луначарского. Также работы ведутся на Площади Победы и в сквере Коммунаров.

Уборку смета проводят в Городском переулке, на улицах Вересаева, Шевченко, Баженова, Сурикова, Н. Руднева, Хворостухина, Рязанской, Белкина, Карпова и Скуратовском путепроводе.

Всего в уборке города задействовано 64 единицы техники и 157 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU