2019-03-28T09:20:43+03:00
Происшествия

ДТП на автодороге "Щекино-Тула": пострадали люди

Подробности выясняются
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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27 марта 2019 года, в 15:11 на 16-ом км автодороги "Щекино-Тула" произошло ДТП.

Столкнулись два авто: "Пежо-408" и "БМВ-3".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.

Подробности выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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