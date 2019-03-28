ДТП на автодороге "Щекино-Тула": пострадали люди
Подробности выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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27 марта 2019 года, в 15:11 на 16-ом км автодороги "Щекино-Тула" произошло ДТП.
Столкнулись два авто: "Пежо-408" и "БМВ-3".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.
Подробности выясняются.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU