2019-03-28T09:15:49+03:00
Происшествия

В поселке Товарковский загорелось заброшенное здание

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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28 марта 2019 года, в 07:06 в службу спасения сообщили о пожаре в нежилом здании, расположенном по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п. Товарковский, ул. Трудовая.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-68 и ПСЧ-71

Пламя удалось погасить за 9 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в здании выгорела комната.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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