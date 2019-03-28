В поселке Товарковский загорелось заброшенное здание
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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28 марта 2019 года, в 07:06 в службу спасения сообщили о пожаре в нежилом здании, расположенном по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п. Товарковский, ул. Трудовая.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-68 и ПСЧ-71
Пламя удалось погасить за 9 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в здании выгорела комната.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU