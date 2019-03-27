В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 17:41 2019-03-27T17:41:35+03:00

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Сегодня, 27 марта 2019 года, в работах по аварийно-восстановительному ремонту дорог в Туле

задействовано 8 бригад.

Работы проводятся по следующим адресам: Иншинский проезд, улицы М.Жукова, Болотова, Некрасова, Тургеневская, Халтурина, Ленина, Путейская, Хворостухина, Карпова, Токарева, Городской переулок, а также в поселке Рассвет.

Напомним, что оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:

1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер). Срок выполнения работ по заявке – 10 дней.

2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы по телефону: 30-47-81.

3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где находится яма.

Большое количество обращений поступает и по ремонту асфальтового покрытия на придомовых территориях. Напомним, что ремонт асфальтового покрытия во дворе – это обязанность управляющей компании. Жители домов, где необходим ремонт дворовой территории, могут обратиться с письменным заявлением в управление по административно-техническому надзору (Тула, ул. Гоголевская, д. 73, каб. 404). Специалисты УАТН проведут проверку и выдадут управляющей компании предписание о приведении асфальтового покрытия в нормативное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU