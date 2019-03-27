2019-03-27T17:34:44+03:00
Происшествия

Суд присяжных дал туляку 14 лет тюрьмы за убийство матери и кражи

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
Изменить размер текста:

Житель Ленинского района Тульской области признан виновным в убийстве своей матери, нескольких кражах, а также незаконном проникновении в жилище.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, вечером 7 января 2018 года, мужчина был вместе со своей матерью в одном из домов в селе Руднево. Там между ними возник конфликт, в ходе которого сын схватил колюще-режущий предмет и изрезал мать по разным частям тела. Смерть женщины наступила на месте происшествия.

После этого мужчина прошел на территорию соседнего земельного участка, проник в пристройку, расположенную около жилого дома, похитил оттуда имущество и сбежал.

Также в ходе предварительного следствия выяснилось, что в период с 08 декабря 2017 года по 30 декабря 2017 года мужчина, находясь около одного из участков садоводческого товарищества «Бабанино-2» деревни Бабанино, взломал оконную раму одного из домов, проник туда и похитил имущество.

Уголовное дело в отношении туляка было рассмотрено в участием коллегии присяжных заседателей.

Приговором суда мужчине назначено было наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
В 2019 году в Туле будут заменены 200 лифтов в 59 домах
В Туле установят мемориальные доски почетным гражданам города
Пожар в сарае в Бахметьево тушили пять человек
Формирование «Бессмертного полка» в Туле будет проходить на улице Менделеевской
Тулу украсят баннерами и экранами ко Дню Победы
В Туле состоится фестиваль профессий
Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве России по тяжелой атлетике
В военном параде в Туле 9 Мая примут участие 1267 человек
Тулячка в пьяном угаре зарезала знакомого
В Тулу возвращаются морозы
На Руднева в Туле загорелся дом
Юрий Цкипури: От упорства, трудолюбия и профессионализма каждого из нас зависит то, каким будет наш город
Житель Тульской области попался на краже номера с авто
Алексей Дюмин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
В Куркино загорелся "Форд Фокус"
Двое мужчин обнесли склад в Советске
Где 27 марта в Туле оключили воду
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили туляков с Всемирным днем театра