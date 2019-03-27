Суд присяжных дал туляку 14 лет тюрьмы за убийство матери и кражи

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-27T17:34:44+03:00

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Житель Ленинского района Тульской области признан виновным в убийстве своей матери, нескольких кражах, а также незаконном проникновении в жилище.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, вечером 7 января 2018 года, мужчина был вместе со своей матерью в одном из домов в селе Руднево. Там между ними возник конфликт, в ходе которого сын схватил колюще-режущий предмет и изрезал мать по разным частям тела. Смерть женщины наступила на месте происшествия.

После этого мужчина прошел на территорию соседнего земельного участка, проник в пристройку, расположенную около жилого дома, похитил оттуда имущество и сбежал.

Также в ходе предварительного следствия выяснилось, что в период с 08 декабря 2017 года по 30 декабря 2017 года мужчина, находясь около одного из участков садоводческого товарищества «Бабанино-2» деревни Бабанино, взломал оконную раму одного из домов, проник туда и похитил имущество.

Уголовное дело в отношении туляка было рассмотрено в участием коллегии присяжных заседателей.

Приговором суда мужчине назначено было наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU