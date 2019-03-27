2019-03-27T17:20:56+03:00
Общество

В 2019 году в Туле будут заменены 200 лифтов в 59 домах

К установке 120 лифтов уже приступили
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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В 2019 году, в рамках проекта по замене лифтового оборудования (признанного непригодным для эксплуатации) в многоквартирных домах, в Туле будут заменены 200 лифтов в 59 домах.

Работы финансируются из средств областного бюджета. Также предусмотрено софинансирование за счет средств собственников МКД в размере 3,7% и средств бюджета муниципального образования, участвующего в программе.

По итогам проведенных аукционов образовалась экономия в размере 51 млн рублей. Это позволит заменить в этом году еще 32 лифта.

Установка 120 лифтов уже началась. По остальным проводятся собрания собственников, разъясняются порядок и сроки проведения капитального ремонта.

Фонд капитального ремонта Тульской области синхронизировал работу с управляющими компаниями. Составлена дорожная карта, определяющая правила получения разрешения Ростехнадзора на ввод оборудования в эксплуатацию. Это позволит значительно сократить время с момента установки до начала работы лифта.

Все работы будут проходить под контролем приемочной комиссии, а также при участии собственников жилья. Ввод в эксплуатацию новых лифтов будет проходить поэтапно и завершится до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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