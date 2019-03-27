В Туле установят мемориальные доски почетным гражданам города
На очередном заседании Тульской городской Думы депутаты приняли решение об увековечивании памяти выдающихся туляков мемориальными досками.
Таблички будут установлены:
- Почетному гражданину города-героя Тулы, начальнику и главному конструктору Центрального конструкторского бюро аппаратостроения с 1974 по 1979 год Станиславу Ивановичу Аверину на здании инженерно-лабораторного корпуса АО ЦКБА по ул. Демонстрации, д. 36;
- Почетному гражданину города-героя Тулы, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру РСФСР Любови Кузьминичне Кочетовой на доме по ул. Лейтейзена, 3, где спортсменка жила с 1980 по 2010 годы;
- основателю и директору Тульского химического лицея Алексею Дмитриевичу Соболеву на здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 38» по ул. Глинки, д. 6 а.
ИСТОЧНИК KP.RU