В Туле установят мемориальные доски почетным гражданам города

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-27T17:11:17+03:00

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На очередном заседании Тульской городской Думы депутаты приняли решение об увековечивании памяти выдающихся туляков мемориальными досками.

Таблички будут установлены:

- Почетному гражданину города-героя Тулы, начальнику и главному конструктору Центрального конструкторского бюро аппаратостроения с 1974 по 1979 год Станиславу Ивановичу Аверину на здании инженерно-лабораторного корпуса АО ЦКБА по ул. Демонстрации, д. 36;

- Почетному гражданину города-героя Тулы, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру РСФСР Любови Кузьминичне Кочетовой на доме по ул. Лейтейзена, 3, где спортсменка жила с 1980 по 2010 годы;

- основателю и директору Тульского химического лицея Алексею Дмитриевичу Соболеву на здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 38» по ул. Глинки, д. 6 а.

ИСТОЧНИК KP.RU