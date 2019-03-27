2019-03-27T17:11:17+03:00
Общество

В Туле установят мемориальные доски почетным гражданам города

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На очередном заседании Тульской городской Думы депутаты приняли решение об увековечивании памяти выдающихся туляков мемориальными досками.

Таблички будут установлены:

- Почетному гражданину города-героя Тулы, начальнику и главному конструктору Центрального конструкторского бюро аппаратостроения с 1974 по 1979 год Станиславу Ивановичу Аверину на здании инженерно-лабораторного корпуса АО ЦКБА по ул. Демонстрации, д. 36;

- Почетному гражданину города-героя Тулы, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру РСФСР Любови Кузьминичне Кочетовой на доме по ул. Лейтейзена, 3, где спортсменка жила с 1980 по 2010 годы;

- основателю и директору Тульского химического лицея Алексею Дмитриевичу Соболеву на здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 38» по ул. Глинки, д. 6 а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд присяжных дал туляку 14 лет тюрьмы за убийство матери и кражи
В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
В 2019 году в Туле будут заменены 200 лифтов в 59 домах
Пожар в сарае в Бахметьево тушили пять человек
Формирование «Бессмертного полка» в Туле будет проходить на улице Менделеевской
Тулу украсят баннерами и экранами ко Дню Победы
В Туле состоится фестиваль профессий
Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве России по тяжелой атлетике
В военном параде в Туле 9 Мая примут участие 1267 человек
Тулячка в пьяном угаре зарезала знакомого
В Тулу возвращаются морозы
На Руднева в Туле загорелся дом
Юрий Цкипури: От упорства, трудолюбия и профессионализма каждого из нас зависит то, каким будет наш город
Житель Тульской области попался на краже номера с авто
Алексей Дюмин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
В Куркино загорелся "Форд Фокус"
Двое мужчин обнесли склад в Советске
Где 27 марта в Туле оключили воду
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили туляков с Всемирным днем театра