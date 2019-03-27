Пожар в сарае в Бахметьево тушили пять человек

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-27T16:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

27 марта 2019 года, в 14:31 в службу спасения сообщили о пожаре в сарае, расположенном по адресу: Богородицкий район, с. Бахметьево, ул. Школьная.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-71 и ПЧ-112.

Пламя удалось погасить за 11 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU