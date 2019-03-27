Пожар в сарае в Бахметьево тушили пять человек
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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27 марта 2019 года, в 14:31 в службу спасения сообщили о пожаре в сарае, расположенном по адресу: Богородицкий район, с. Бахметьево, ул. Школьная.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-71 и ПЧ-112.
Пламя удалось погасить за 11 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU