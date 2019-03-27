Формирование «Бессмертного полка» в Туле будет проходить на улице Менделеевской

СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-27T16:00:13+03:00

Влиться в парадную колонную будет возможно в нескольких точках

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Формирование колонны «Бессмертного полка» в Туле будет проходить на улице Менделеевской (подход только со стороны Тульского цирка). Начало построения - с 10:00.

Такое место и время остается неизменным уже пять лет.

После завершения парада Победы «Бессмертный полк» начнет свое торжественное шествие.

Старт - от места построения колонны, через площадь Ленина, вверх по проспекту Ленина, до Центрального парка культуры и отдыха имени П.П.Белоусова.

Влиться в парадную колонную «Бессмертный полк» будет возможно в нескольких точках:

1. с площади Ленина – только после прохождения основной части колонны «Бессмертного полка»;

2. с проспекта Ленина – на пересечении с улицами Гоголевской, Льва Толстого, Первомайской, Жаворонкова.

Подробности о подготовке на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU