Формирование «Бессмертного полка» в Туле будет проходить на улице Менделеевской
Формирование колонны «Бессмертного полка» в Туле будет проходить на улице Менделеевской (подход только со стороны Тульского цирка). Начало построения - с 10:00.
Такое место и время остается неизменным уже пять лет.
После завершения парада Победы «Бессмертный полк» начнет свое торжественное шествие.
Старт - от места построения колонны, через площадь Ленина, вверх по проспекту Ленина, до Центрального парка культуры и отдыха имени П.П.Белоусова.
Влиться в парадную колонную «Бессмертный полк» будет возможно в нескольких точках:
1. с площади Ленина – только после прохождения основной части колонны «Бессмертного полка»;
2. с проспекта Ленина – на пересечении с улицами Гоголевской, Льва Толстого, Первомайской, Жаворонкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU