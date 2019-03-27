Тулу украсят баннерами и экранами ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-27T15:46:40+03:00

Также на центральных улицах Тулы установят 10 флаговых композиций

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В честь празднования 74-й годовщины Победы в Туле была разработана концепция праздничного оформления.

Планируется задействовать 30 щитов 6х3 м., 20 сити-форматов, 17 видеоэкранов.

На площади Ленина смонтируют баннерную сетку с праздничным изображением и малую архитектурную форму «9 Мая» с подсветкой.

Также будет установлено 70 панель-кронштейнов на опоры наружного освещения в Ленинском районе и 8 штук на площади Ленина.

Кроме того, 10 флаговых композиций появятся на центральных улицах Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU