Тулу украсят баннерами и экранами ко Дню Победы
Также на центральных улицах Тулы установят 10 флаговых композиций
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В честь празднования 74-й годовщины Победы в Туле была разработана концепция праздничного оформления.
Планируется задействовать 30 щитов 6х3 м., 20 сити-форматов, 17 видеоэкранов.
На площади Ленина смонтируют баннерную сетку с праздничным изображением и малую архитектурную форму «9 Мая» с подсветкой.
Также будет установлено 70 панель-кронштейнов на опоры наружного освещения в Ленинском районе и 8 штук на площади Ленина.
Кроме того, 10 флаговых композиций появятся на центральных улицах Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU