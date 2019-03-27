2019-03-27T15:24:23+03:00
Общество

В Туле состоится фестиваль профессий

Цель мероприятия - оказание содействия выпускникам центров образования города Тулы в выборе профессии и учебного заведения с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей учащихся и потребностей региона
Виктория ЯКУШИНА
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10 апреля в атриуме Тульского кремля пройдет городской фестиваль профессий для выпускников центров образования города Тулы «Выход на орбиту. Кем быть?».

Участниками станут более 500 старшеклассников города Тулы.

Программа фестиваля:

1. Площадка образовательных организаций города Тулы. Уже зарегистрировалось более 20 образовательных организаций профессионального образования.

2. Площадка профориентационных тестирований.

3. Мастер-классы и интерактивные площадки.

4. Медиа-площадка (видеоролики образовательных организаций и предприятий города).

5. Информационная площадка «Истории успеха».

6. Мотивационная площадка «Космическая инженерия».

7. Выездные экскурсии в образовательные организации и на предприятия города.

Подробности по телефону: 35-83-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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