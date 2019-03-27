В Туле состоится фестиваль профессий
10 апреля в атриуме Тульского кремля пройдет городской фестиваль профессий для выпускников центров образования города Тулы «Выход на орбиту. Кем быть?».
Участниками станут более 500 старшеклассников города Тулы.
Программа фестиваля:
1. Площадка образовательных организаций города Тулы. Уже зарегистрировалось более 20 образовательных организаций профессионального образования.
2. Площадка профориентационных тестирований.
3. Мастер-классы и интерактивные площадки.
4. Медиа-площадка (видеоролики образовательных организаций и предприятий города).
5. Информационная площадка «Истории успеха».
6. Мотивационная площадка «Космическая инженерия».
7. Выездные экскурсии в образовательные организации и на предприятия города.
Подробности по телефону: 35-83-16.
ИСТОЧНИК KP.RU