Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве России по тяжелой атлетике
С 16 по 27 марта 2019 года, в Москве прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок (15-18 лет, 19-20 лет).
В соревнованиях приняли участие более 360 спортсменов.
Спортсмен тульской спортивной школы «Восток» Иван Неляпенко завоевал бронзовую медаль. В рывке он взял вес 93 кг, а во втором упражнении справился с весом 114 кг. Сумма двоеборья составила 207 кг. Тренируется у Ю.А. Губарева.
В последний день соревнований воспитанник спортивной школы «Восток» Илья Кобелев также завоевал бронзовую медаль. В рывке он взял вес 143 кг, а во втором упражнении толчок справился с весом 165 кг. Сумма двоеборья составила 308 кг. Спортсмен тренируется у С.Н. Флерко.
ИСТОЧНИК KP.RU