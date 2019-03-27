Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве России по тяжелой атлетике

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-27T15:19:57+03:00

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С 16 по 27 марта 2019 года, в Москве прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок (15-18 лет, 19-20 лет).

В соревнованиях приняли участие более 360 спортсменов.

Спортсмен тульской спортивной школы «Восток» Иван Неляпенко завоевал бронзовую медаль. В рывке он взял вес 93 кг, а во втором упражнении справился с весом 114 кг. Сумма двоеборья составила 207 кг. Тренируется у Ю.А. Губарева.

В последний день соревнований воспитанник спортивной школы «Восток» Илья Кобелев также завоевал бронзовую медаль. В рывке он взял вес 143 кг, а во втором упражнении толчок справился с весом 165 кг. Сумма двоеборья составила 308 кг. Спортсмен тренируется у С.Н. Флерко.

ИСТОЧНИК KP.RU