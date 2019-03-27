В военном параде в Туле 9 Мая примут участие 1267 человек
Сегодня, 27 марта 2019 года, в администрации Тулы прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Дня Победы в оружейной столице.
Парад стартует традиционно 9 мая в 10:00 на площади Победы. Для его проведения будут привлечены парадные расчеты в составе пешей и механизированной колонн.
В состав пешей колонны войдут 15 парадных расчетов, это 1085 человек, в механизированной колонне будет задействовано 70 единиц техники и 182 человека.
Впервые будет привлечена техника сил специальных операций.
Уже с 8 апреля начнутся совместные тренировки парада на аэродроме «Клоково». Всего их будет семь. Еще четыре тренировки планируется провести на площади Ленина – 24 и 29 апреля, 2 и 4 мая. 5 мая на площади пройдет генеральная репетиция парада.
Праздничный артиллерийский салют пройдет на набережной в Пролетарском округе. Для салюта привлекаются два взвода по шесть орудий Д-44 и две салютные установки.
ИСТОЧНИК KP.RU