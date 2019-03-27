Тулячка в пьяном угаре зарезала знакомого

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-27T15:12:03+03:00

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42-летняя жительница Тулы обвиняется в совершении убийства.

Как сообщает прокуратура региона, 31 декабря 2018 года, тулячка выпивала вместе со своим знакомым.

В ходе пьянки между ними завязалась ссора, и женщина ударила мужчину ножом в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемая заключена под стражу.

Уголовное дело в отношении нее направлено в Зареченский районный суд Тулы для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU