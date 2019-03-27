В Тулу возвращаются морозы
Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов
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27 марта 2019 года в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.
Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный. Ночью порывы его будут достигать 3-8 м/с, днем - 6-11 м/с.
Температура воздуха, по обещаниям синоптиков, в Тульской области ночью составит -7…-2ºС, днем 0…+5°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU