2019-03-27T15:42:08+03:00
Общество

В Тулу возвращаются морозы

Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов
Виктория ЯКУШИНА
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27 марта 2019 года в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.

Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный. Ночью порывы его будут достигать 3-8 м/с, днем - 6-11 м/с.

Температура воздуха, по обещаниям синоптиков, в Тульской области ночью составит -7…-2ºС, днем 0…+5°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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