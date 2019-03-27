На Руднева в Туле загорелся дом

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-27T14:31:18+03:00

Изменить размер текста: A A

27 марта 2019 года, в 11:13 на улице Н. Руднева в Туле произошел пожар в доме.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1, по одному расчету ОП ПСЧ-5, ПСЧ-19 и ПСЧ-4.

Пламя удалось погасить за 11 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в чердачном помещении обгорели деревянные конструкции и обрешетка кровли.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU