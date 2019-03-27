На Руднева в Туле загорелся дом
Причина пожара в Туле устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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27 марта 2019 года, в 11:13 на улице Н. Руднева в Туле произошел пожар в доме.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1, по одному расчету ОП ПСЧ-5, ПСЧ-19 и ПСЧ-4.
Пламя удалось погасить за 11 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в чердачном помещении обгорели деревянные конструкции и обрешетка кровли.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 5 единиц техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU