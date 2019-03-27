Юрий Цкипури: От упорства, трудолюбия и профессионализма каждого из нас зависит то, каким будет наш город

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-27T14:18:23+03:00

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В среду, 27 марта, прошло очередное 64-ое заседание Тульской городской Думы 5-го созыва.

Мэр Тулы Юрий Цкипури отчитался о работе за 2018 год и отметил, что в 2019 году городу предстоит продолжить позитивные преобразования:

"Выражаю слова благодарности за всемерную поддержку Губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину, Тульской областной Думе, правительству Тульской области, прокуратуре города Тулы, Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области. Хочу сказать большое спасибо Общественной палате Тульской области, Общероссийскому народному фронту, Контрольной комиссии муниципального образования город Тула, администрации города Тулы, Совету муниципальных образований, членам общественного совета. Также благодарю своим заместителям, председателям постоянных комиссий Думы, всем депутатам, аппарату Тульской городской Думы за ответственную, инициативную работу.

Позитивные преобразования, которые происходят в нашем городе, невозможны без участия жителей – инициативных и неравнодушных. Они главный потенциал города-героя Тулы, главная движущая сила. Считаю необходимым и дальше развивать инструменты открытости и прозрачности в деятельности Тульской городской Думы, привлекать горожан к публичному обсуждению городских вопросов и приоритетов работы представительного органа местного самоуправления.

В 2019 году нам предстоит продолжить позитивные преобразования. От упорства, трудолюбия и профессионализма каждого из нас зависит то, каким будет наш город. Благодарю каждого из вас за четкую и слаженную работу, за неравнодушное отношение, умение трудиться в команде и на результат.

Приближается время главного отчета городских депутатов, за все пять лет работы, где мы подведем общие итоги. И поговорим о том, что получилось, что еще предстоит сделать.

Приглашаем наших избирателей, принять участие в этих отчетах со своими предложениями, идеями и замечаниями. Впереди у нас новые возможности и новые победы. Работы предстоит много. Мы будем, не снижая темпов, развивать нашу Тулу, – подытожил Юрий Цкипури."

ИСТОЧНИК KP.RU