Житель Тульской области попался на краже номера с авто
Полицейские проводят проверку
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Среди ночи, на территории Центрального округа города Тулы, мужчина похитил номерной знак с автомобиля «Тойота», припаркованного около дома владельца.
В кратчайшие сроки после произошедшего стражи порядка смогли установить личность подозреваемого.
29-летний безработный житель Черни был доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов содеянного. Похищенное у него изъяли.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU