Житель Тульской области попался на краже номера с авто

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-27T12:00:27+03:00

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Среди ночи, на территории Центрального округа города Тулы, мужчина похитил номерной знак с автомобиля «Тойота», припаркованного около дома владельца.

В кратчайшие сроки после произошедшего стражи порядка смогли установить личность подозреваемого.

29-летний безработный житель Черни был доставлен в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов содеянного. Похищенное у него изъяли.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU