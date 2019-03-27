2019-03-27T11:40:47+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Глава региона пожелал тулякам счастья, благополучия и добра
Виктория ЯКУШИНА
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.

В послании главы региона к тулякам сказано:

"Уважаемые сотрудники Росгвардии! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

За три года служба доказала свою способность эффективно защищать национальные интересы России, права и свободы наших граждан, противодействовать организованной преступности, бороться с экстремизмом и терроризмом.

Решение этих и других задач неизменно требует от вас высокого профессионализма, мужества, умения действовать чётко и оперативно.

Благодарю вас за честную службу, за то, что до конца остаетесь верны своему долгу и своей стране. У

верен, что ваш патриотизм, сила духа и решительность всегда будут служить гарантом стабильности в обществе и безопасности государства.

Желаю вам всем успехов в вашем благородном деле! Счастья, благополучия и добра вам и вашим семьям!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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