Алексей Дюмин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.
В послании главы региона к тулякам сказано:
"Уважаемые сотрудники Росгвардии! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
За три года служба доказала свою способность эффективно защищать национальные интересы России, права и свободы наших граждан, противодействовать организованной преступности, бороться с экстремизмом и терроризмом.
Решение этих и других задач неизменно требует от вас высокого профессионализма, мужества, умения действовать чётко и оперативно.
Благодарю вас за честную службу, за то, что до конца остаетесь верны своему долгу и своей стране. У
верен, что ваш патриотизм, сила духа и решительность всегда будут служить гарантом стабильности в обществе и безопасности государства.
Желаю вам всем успехов в вашем благородном деле! Счастья, благополучия и добра вам и вашим семьям!"
ИСТОЧНИК KP.RU