В Куркино загорелся "Форд Фокус"
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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27 марта 2019 года, в 09:27 в службу спасения сообщили о пожаре в автотранспортном средстве "Форд Фокус" в поселке Куркино.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-51.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия автотранспортное средство сгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU