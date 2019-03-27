2019-03-27T11:35:19+03:00
Происшествия

В Куркино загорелся "Форд Фокус"

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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27 марта 2019 года, в 09:27 в службу спасения сообщили о пожаре в автотранспортном средстве "Форд Фокус" в поселке Куркино.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-51.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия автотранспортное средство сгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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