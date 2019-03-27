2019-03-27T11:19:26+03:00
Происшествия

Двое мужчин обнесли склад в Советске

Полицией выясняются все обстоятельства произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
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В Щекинском районе Тульской области полицейские поймали двух безработных представителей цыганского этноса, подозреваемых в краже.

Как выяснилось, мужчины, повредив окно и спилив дужку замка, проникли в складские помещения организации в Советске и вынесли оттуда имущество: керамическую плитку, насосы системы отопления и другое.

Мужчины уже признались стражам порядка в содеянном.

В отделе МВД России по Щекинскому району выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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