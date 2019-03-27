Двое мужчин обнесли склад в Советске
Полицией выясняются все обстоятельства произошедшего
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В Щекинском районе Тульской области полицейские поймали двух безработных представителей цыганского этноса, подозреваемых в краже.
Как выяснилось, мужчины, повредив окно и спилив дужку замка, проникли в складские помещения организации в Советске и вынесли оттуда имущество: керамическую плитку, насосы системы отопления и другое.
Мужчины уже признались стражам порядка в содеянном.
В отделе МВД России по Щекинскому району выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU