Двое мужчин обнесли склад в Советске

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-27T11:19:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Щекинском районе Тульской области полицейские поймали двух безработных представителей цыганского этноса, подозреваемых в краже.

Как выяснилось, мужчины, повредив окно и спилив дужку замка, проникли в складские помещения организации в Советске и вынесли оттуда имущество: керамическую плитку, насосы системы отопления и другое.

Мужчины уже признались стражам порядка в содеянном.

В отделе МВД России по Щекинскому району выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU