Где 27 марта в Туле оключили воду
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27 марта 2019 года, с 09:30 и до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Новомосковская, д.д.10, 16,
пожарный ввод на м-н «Глобус», находящийся по адресу: с. Осиновая Гора, ул. А. Шипунова, д. 1а.
Также, с 10:00 до окончания работ будет ограничена подача воды по следующим адресам:
ул. Ленина, д.д.15, 17, 22, 26,
ул. Революции, д.6,
Красноармейский пр-т, д.д.3, 4, 5, 6,
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU