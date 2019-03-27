Где 27 марта в Туле оключили воду

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-27T11:06:37+03:00

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27 марта 2019 года, с 09:30 и до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Новомосковская, д.д.10, 16,

пожарный ввод на м-н «Глобус», находящийся по адресу: с. Осиновая Гора, ул. А. Шипунова, д. 1а.

Также, с 10:00 до окончания работ будет ограничена подача воды по следующим адресам:

ул. Ленина, д.д.15, 17, 22, 26,

ул. Революции, д.6,

Красноармейский пр-т, д.д.3, 4, 5, 6,

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU