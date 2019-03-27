Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили туляков с Всемирным днем театра

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-27T10:51:36+03:00

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Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Тулы Евгений Авилов поздравили туляков с Всемирным днем театра.

В их послании сказано:

«Времена меняются, но основы театральных традиций остаются неизменными. И неизменной остается наша любовь к театру.

Театральное искусство не стоит на месте, оно обретает новые формы и современное содержание в духе времени, сохраняя при этом всё, что веками любит зритель, – магию, притяжение, искренность, вдохновение. Спасибо всем, кто дарит нам эту радость, – людям, которые посвящают театру свою жизнь, кому мы искренне и от души дарим аплодисменты. Спасибо вам за наш восторг и полет души!

2019 год объявлен в России Годом театра. Это подарок и деятелям, и ценителям искусства. Тульские театры являются средоточием культурной жизни региона. Наш ждет много ярких событий, премьер, проектов и фестивалей. Одним из них непременно станет XI Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

Всем служителям муз желаем творческих успехов, воплощения идей, ярких постановок, благодарных зрителей. Счастья, любви, благополучия всем, кто любит театр!».

ИСТОЧНИК KP.RU