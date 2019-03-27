В Туле снова пройдет Фестиваль детской книги "ЛитераТула"

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-27T10:48:42+03:00

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Фестиваль детской книги "ЛитераТула" в этом году пройдет с 10 по 12 мая.

Основной темой четвертого фестиваля станет читательская практика и работа с детским чтением.

Гостей фестиваля ждут встречи с авторами любимых книг, мастер-классы с художниками, кино и театральная программа, выставки и, конечно же, встречи с новыми книгами.

В настоящее время фестиваль собирает идеи и ищет волонтеров.

Подробнее по почте и телефону:

misa3103@mail.ru

+7-905-113-34-83.

ИСТОЧНИК KP.RU