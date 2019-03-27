В ДТП с тремя авто на Вильямса в Туле пострадала девушка
Она получила телесные повреждения
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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Напомним, 26 марта 2019 года, в 16:20 на улице Вильямса города Тулы произошло ДТП.
45-летний мужчина на автобусе «Golden Dragon», по предварительной информации, врезался в стоящие автомобили: «Skoda Roomster», под управлением девушки 23 лет, и «Mitsubishi Pajero», под управлением женщины 37 лет.
В результате ДТП в Туле пострадала девушка - водитель автомобиля «Skoda». Она получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU