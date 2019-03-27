В ДТП с тремя авто на Вильямса в Туле пострадала девушка

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-27T10:31:21+03:00

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Напомним, 26 марта 2019 года, в 16:20 на улице Вильямса города Тулы произошло ДТП.

45-летний мужчина на автобусе «Golden Dragon», по предварительной информации, врезался в стоящие автомобили: «Skoda Roomster», под управлением девушки 23 лет, и «Mitsubishi Pajero», под управлением женщины 37 лет.

В результате ДТП в Туле пострадала девушка - водитель автомобиля «Skoda». Она получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU