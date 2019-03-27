На Пирогова продолжается снос бесхозяйных построек

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-27T10:01:58+03:00

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На улице Пирогова в Туле проводятся работы по сносу построек без правоустанавливающих документов. На прошедшей неделе демонтировано 10 объектов, вывезено более 50 куб. м строительного мусора и распланировано 400 кв. м территории.

Напомним, работы по благоустройству исторического центра города Тулы в новых границах территории проектирования начались в сентябре 2018 года. Сформирован перспективный план – обобщенная дорожная карта, включающая в себя ремонт дорог и тротуаров, ремонт фасадов зданий, дворовых территорий, благоустройство территории и др.

ИСТОЧНИК KP.RU