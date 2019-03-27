В Тульской области началась подготовка к пожароопасному периоду

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-27T09:29:43+03:00

В список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, вошли 39 поселков, сел и деревень

Изменить размер текста: A A

Правительством Тульской области принято постановление, в соответствии с которым пожароопасный период на территории региона устанавливается со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах.

Этим же документом утвержден перечень населенных пунктов, непосредственно примыкающих к лесным участкам и подверженных угрозе лесных пожаров.

В список вошли 39 поселков, сел и деревень в городских округах Алексин и Славный, а также в Белевском, Заокском, Одоевском, Суворовском и Щекинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU