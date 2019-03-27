Поздним вечером в Тульской области полыхал дом
В результате происшествия никто не пострадал
Изменить размер текста:
26 марта в с. Машковичи Суворовского района загорелся дом. Сообщение о пожаре на ул. Большой поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:36.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 16 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В доме обгорела стена. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU