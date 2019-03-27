2019-03-27T10:26:22+03:00
Происшествия

Поздним вечером в Тульской области полыхал дом

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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26 марта в с. Машковичи Суворовского района загорелся дом. Сообщение о пожаре на ул. Большой поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:36.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 16 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В доме обгорела стена. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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