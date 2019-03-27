В Новомосковске пять человек тушили пожар в гараже
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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26 марта 2019 года, в 19:38 в службу спасения сообщили о пожаре в гараже, расположенном по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Вавилова.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-25.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в гараже на площади 2 кв. м сгорел строительный мусор.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU