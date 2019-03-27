В Новомосковске пять человек тушили пожар в гараже

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-27T09:22:04+03:00

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26 марта 2019 года, в 19:38 в службу спасения сообщили о пожаре в гараже, расположенном по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Вавилова.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-25.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в гараже на площади 2 кв. м сгорел строительный мусор.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU