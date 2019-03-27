2019-03-27T09:22:04+03:00
Происшествия

В Новомосковске пять человек тушили пожар в гараже

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

26 марта 2019 года, в 19:38 в службу спасения сообщили о пожаре в гараже, расположенном по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Вавилова.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-25.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в гараже на площади 2 кв. м сгорел строительный мусор.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24