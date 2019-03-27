В Тульской области сгорело нежилое здание
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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27 марта в с. Супонь Узловского района загорелось нежилое здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:35.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия нежилое здание сгорело полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU