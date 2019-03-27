В Тульской области сгорело нежилое здание

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-27T09:19:01+03:00

Изменить размер текста: A A

27 марта в с. Супонь Узловского района загорелось нежилое здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:35.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия нежилое здание сгорело полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU