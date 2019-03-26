2019-03-26T17:44:16+03:00
Общество

Жители села Архангельское просят сделать сельский парк сделать особо охраняемой зоной

В настоящее время проводятся работы по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки
Мария ВЛАСОВА
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Жители села Архангельское Большой Тулы (184 подписи) просят губернатора сделать свой сельский парк особо охраняемой природной территорией. Обращение было озвучено на еженедельном оперативном совещании.

В настоящее время проводятся работы по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки. Ориентировочный срок выполнения работ – январь 2020 г. Все предложения от жителей по зонированию территории парка будут направлены проектировщику. В дальнейшем их обсудят на публичных слушаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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