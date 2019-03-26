Погода в Туле 27 марта: ветер, снег и дождь
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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27 марта 2019 года, в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.
Местами небольшие осадки. Ночью снег, днем дождь и снег (по данным сайта Метеоинфо – за сутки до 1 мм).
Ночью и утром местами гололедица.
Ветер западный, северо-западный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -6…-1оС, днем +1…+6оС.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU