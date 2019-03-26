2019-03-26T17:35:22+03:00
Общество

Погода в Туле 27 марта: ветер, снег и дождь

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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27 марта 2019 года, в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.

Местами небольшие осадки. Ночью снег, днем дождь и снег (по данным сайта Метеоинфо – за сутки до 1 мм).

Ночью и утром местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -6…-1оС, днем +1…+6оС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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