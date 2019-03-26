2019-03-26T17:13:45+03:00
Происшествия

Уничтожение в огне: тульские полицейские избавились от 5,5 кг наркотиков

Такое количество веществ проходило по 16 уголовным делам [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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26 марта 2019 года прошло очередное заседание комиссии УМВД России по Тульской

области по уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотиков,

психотропов и их прекурсоров (веществ, часто используемых при производстве, изготовлении, переработке "запрещенки" - прим.авт), инструментов и оборудования.

В результате, на основании вступивших в законную силу судебных приговоров и постановлений, изъятые наркотики были уничтожены в огне.

Вещества были уничтожены в огне. Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Вещества были уничтожены в огне. Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

- Всего по 16 уголовным делам были ликвидированы вещества общей массой около 5,5 кг. Среди них: марихуана, героин, метадон, растения мака и конопли, ацетилированный опий, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Уничтожение "запрещенки": тульские полицейские избавились от 5,5 кг наркотиков.Видео: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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