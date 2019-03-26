Омбудсмен Татьяна Ларина: Больше всего граждан волнуют вопросы социального характера

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-26T16:41:00+03:00

Уполномоченный по правам человека в Тульской области отметила, что вопросы социального характера составляют почти половину от всех поступивших обращений

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26 марта 2019 года, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека региона Татьяной Лариной.

Омбудсмен доложила, что в 2018 году к ней поступило 1851 обращение, что на 10% ниже, чем в 2017-м.

- Больше всего туляков волнуют вопросы социального характера, они составляют почти половину от всех поступивших обращений. Остальные касаются нарушений прав в уголовном, уголовно-исполнительном и гражданском судопроизводстве, защиты экономических прав и реализация гражданских прав граждан, - отметила Татьяна Ларина.

В настоящее время в Тульской области реализуется ряд просветительских проектов:

- дни правовых знаний;

- «Школа правовых знаний» на базе общественной приемной уполномоченного;

- «Правовой марафон для пенсионеров»;

- «Час информирования» в учреждениях УФСИН по Тульской области;

- мероприятия для молодежи.

Кроме того, большой популярностью пользуется радиопроект «Школа правовых знаний».

Татьяна Ларина также предложила создать тематическую информационную брошюру для распространения на встречах с жителями и сообщила о планах по созданию правовой телепередачи на одном из региональных телеканалов.

Губернатор поддержал эти предложения и поручил областному комитету по печати и массовым коммуникациям оказать содейтсвие в их реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU