Омбудсмен Татьяна Ларина: Больше всего граждан волнуют вопросы социального характера
26 марта 2019 года, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека региона Татьяной Лариной.
Омбудсмен доложила, что в 2018 году к ней поступило 1851 обращение, что на 10% ниже, чем в 2017-м.
- Больше всего туляков волнуют вопросы социального характера, они составляют почти половину от всех поступивших обращений. Остальные касаются нарушений прав в уголовном, уголовно-исполнительном и гражданском судопроизводстве, защиты экономических прав и реализация гражданских прав граждан, - отметила Татьяна Ларина.
В настоящее время в Тульской области реализуется ряд просветительских проектов:
- дни правовых знаний;
- «Школа правовых знаний» на базе общественной приемной уполномоченного;
- «Правовой марафон для пенсионеров»;
- «Час информирования» в учреждениях УФСИН по Тульской области;
- мероприятия для молодежи.
Кроме того, большой популярностью пользуется радиопроект «Школа правовых знаний».
Татьяна Ларина также предложила создать тематическую информационную брошюру для распространения на встречах с жителями и сообщила о планах по созданию правовой телепередачи на одном из региональных телеканалов.
Губернатор поддержал эти предложения и поручил областному комитету по печати и массовым коммуникациям оказать содейтсвие в их реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU