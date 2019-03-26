Житель Тульской области отправится в колонию за хранение мины и патронов

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-26T16:35:39+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 62-летнего жителя Суворовского района. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранение взрывчатого вещества и боеприпасов.

В конце августе 2018 года в лесополосе в Козельском районе Калужской области он обнаружил противотанковую мину, снаряженную взрывчаткой, и 51 патрон. После этого отвез в свой гараж в г. Суворов, до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции.

Суд назначил осужденному 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU