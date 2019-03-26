Житель Тульской области отправится в колонию за хранение мины и патронов
Пенсионер нашел боеприпасы в лесополосе в Калужской области
Изменить размер текста:
Суд вынес обвинительный приговор в отношении 62-летнего жителя Суворовского района. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранение взрывчатого вещества и боеприпасов.
В конце августе 2018 года в лесополосе в Козельском районе Калужской области он обнаружил противотанковую мину, снаряженную взрывчаткой, и 51 патрон. После этого отвез в свой гараж в г. Суворов, до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции.
Суд назначил осужденному 1 год лишения свободы в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU