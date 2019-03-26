2019-03-26T16:28:08+03:00
Общество

Юные туляки приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку

В заключительном этапе Олимпиады состязались 202 школьника из 58 регионов России.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Филатова Ксения, выпускница центра образования – гимназии № 30, Гусынина Алина и Никитина Екатерина, обучающиеся центра образования – гимназии № 11 представили город Тулу на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, который состоялся в период с 19 по 23 марта в Московском государственном лингвистическом университете.

Сопровождала и поддерживала на Олимпиаде тулячек учитель французского языка Центра образования – гимназия № 11 Бабкина Людмила Геннадьевна.

Участницы из Тулы достойно представили наш город, а Филатова Ксения стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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