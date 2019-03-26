Юные туляки приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку
Филатова Ксения, выпускница центра образования – гимназии № 30, Гусынина Алина и Никитина Екатерина, обучающиеся центра образования – гимназии № 11 представили город Тулу на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, который состоялся в период с 19 по 23 марта в Московском государственном лингвистическом университете.
Сопровождала и поддерживала на Олимпиаде тулячек учитель французского языка Центра образования – гимназия № 11 Бабкина Людмила Геннадьевна.
Участницы из Тулы достойно представили наш город, а Филатова Ксения стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.
ИСТОЧНИК KP.RU