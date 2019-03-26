2019-03-26T16:16:08+03:00
Происшествия

На автодороге "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" загорелась "Газель"

Причина пожара в Туле устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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26 марта 2019 года, в 14:28 на 93-м км автодороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" произошел пожар в автомобиле "Газель".

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-5 и ОП ПСЧ-5.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия автотранспортное средство сгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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