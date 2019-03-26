На автодороге "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" загорелась "Газель"
Причина пожара в Туле устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
26 марта 2019 года, в 14:28 на 93-м км автодороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" произошел пожар в автомобиле "Газель".
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-5 и ОП ПСЧ-5.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия автотранспортное средство сгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU