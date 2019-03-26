На Косой горе в многоэтажке протекает крыша: УК получила представление

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-26T15:58:11+03:00

К возникновению течи в кровле привели работы по удалению снега

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Прокуратура Привокзального района провела проверку по обращению жительницы поселка Косая Гора. В многоквартирном доме № 13 по ул. М. Горького протекает кровля.

Оказалось, что сотрудники управляющей компании ООО «Восход» в январе удалили снег с крыши дома. Работы привели к возникновению течи в кровле.

В целях устранения нарушений прокурором района в адрес генерального директора ООО «Восход» внесено представление с требованием провести ремонт кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU