На Косой горе в многоэтажке протекает крыша: УК получила представление
К возникновению течи в кровле привели работы по удалению снега
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Прокуратура Привокзального района провела проверку по обращению жительницы поселка Косая Гора. В многоквартирном доме № 13 по ул. М. Горького протекает кровля.
Оказалось, что сотрудники управляющей компании ООО «Восход» в январе удалили снег с крыши дома. Работы привели к возникновению течи в кровле.
В целях устранения нарушений прокурором района в адрес генерального директора ООО «Восход» внесено представление с требованием провести ремонт кровли.
ИСТОЧНИК KP.RU