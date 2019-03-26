В июле в Тульской области откроются три амбулаторных онкологических центра

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-26T15:15:36+03:00

Они будут расположены в Туле, Новомосковске и Щекино

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В Тульской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» разработан региональный проект по борьбе с онкозаболеваниями. На его реализацию в 2019 году предусмотрено более 2 млрд рублей.

С 1 марта заработала новая объединенная структура онкологической службы региона. В состав областного онкологического диспансера вошли онкологические отделения районных больниц Новомосковска и Щекино.

Лечение всех пациентов согласовывается на едином онкологическом консилиуме, в том числе при выезде в районы и с использованием телемедицины. Во всех филиалах проводится единое обследование в установленные сроки, применяются современные химиотерапевтические схемы и таргетные препараты в соответствии с клиническими рекомендациями.

В ходе диспансеризации и профилактических осмотров используются современные исследования. Начата работа по составлению паспорта здоровья региона. В неё включились и фельдшеры ФАПов. Им необходимо собрать полную информацию о жителях, нуждающихся в наблюдении, имеющих заболевания или факторы риска.

В рамках реализации национального проекта предусмотрено приобретение линейного ускорителя для Новомосковского филиала в 2020 году.

В июле откроются три амбулаторных онкологических центра в Туле, Новомосковске, Щекино, а в 2020 году – еще два в Ефремове и Алексине.

Предусмотрено 32 млн рублей на выполнение ремонта входной группы и двух хирургических отделений стационара онкодиспансера. Работы будут выполнены в этом году.

Кроме того, планируется строительство нового онкологического центра. Министерство совместно с другими органами исполнительной власти приступило к подбору земельного участка и подготовке медико-технического задания.

- Согласно прогнозам, результатом проделанной работы станет снижение смертности от онкологических заболеваний. По результатам этого года она не должна превысить 254.4 на 100 тысяч жителей, - сказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU