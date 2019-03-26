Туляк похищал из автомобилей видеорегистраторы и зеркала заднего вида
Ущерб составил порядка 140 тысяч рублей
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Суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 45-летнему жителю Тулы. Он признан виновным в краже.
Мужчина, разбив стекло пассажирской или водительской двери, ночью похищал из салонов автомобилей видеорегистраторы, зеркала заднего вида и другие вещи.
Общий ущерб, причиненный в результате совершения преступлений, составил 138 646 рублей.
Суд назначил ему 2 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU