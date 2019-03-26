2019-03-26T15:08:20+03:00
Происшествия

Туляк похищал из автомобилей видеорегистраторы и зеркала заднего вида

Ущерб составил порядка 140 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 45-летнему жителю Тулы. Он признан виновным в краже.

Мужчина, разбив стекло пассажирской или водительской двери, ночью похищал из салонов автомобилей видеорегистраторы, зеркала заднего вида и другие вещи.

Общий ущерб, причиненный в результате совершения преступлений, составил 138 646 рублей.

Суд назначил ему 2 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тульской области отправится в колонию за хранение мины и патронов
Юные туляки приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку
На автодороге "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" загорелась "Газель"
На Косой горе в многоэтажке протекает крыша: УК получила представление
В июле в Тульской области откроются три амбулаторных онкологических центра
В Туле продолжаются работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог
В Ленинском реконструировали станцию обезжелезивания
Житель Тульской области обокрал хозпостройку бывшей тещи
Под Тулой "Лада Гранта" слетела в кювет
На автодороге «Тула – Новомосковск» столкнулись две иномарки
В Туле лже-соцработница обокрала пенсионерку на 616 тысяч рублей
19-летний парень из Черни попался на кражах из авто
Потасовка возле бара: в Алексине двое мужчин разбили авто незнакомца
В Туле БМД столкнулась с иномаркой
Стройки в Рогожинском парке не будет
Где 26 марта в Туле отключили воду
Жительницы Тульской области отправятся в колонию за продажу опасного для жизни спирта
В Туле моют тротуары и убирают смет
Транспортные компании Тулы отозвали заявления о повышении стоимости проезда
На ремонт объектов культурного наследия к 500-летию Тульского кремля дополнительно выделили более 1,2 млрд рублей
В Новомосковске загорелось заброшенное строение
В тульском поселке Восточный сгорел "Хендай Солярис"