Туляк похищал из автомобилей видеорегистраторы и зеркала заднего вида

СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-26T15:08:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 45-летнему жителю Тулы. Он признан виновным в краже.

Мужчина, разбив стекло пассажирской или водительской двери, ночью похищал из салонов автомобилей видеорегистраторы, зеркала заднего вида и другие вещи.

Общий ущерб, причиненный в результате совершения преступлений, составил 138 646 рублей.

Суд назначил ему 2 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU