2019-03-26T14:44:12+03:00
Общество

В Ленинском реконструировали станцию обезжелезивания

Теперь в дома поступает вода нормативного качества
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Для улучшения показателей качества воды в декабре 2018 года был произведен капитальный ремонт станции обезжелезивания, расположенной в поселке Ленинский, на улице Механизаторов.

Установка производительностью 70 м3/ч работает полностью в автоматическом режиме. Качество воды, подаваемой потребителям, на выходе соответствует всем параметрам требования СанПиН.

В ходе реконструкции был установлен блок напорной аэрации, позволяющий в автоматическом режиме насыщать добытую из водоносного горизонта воду воздухом. Также смонтирована автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания. Она состоит из 10 фильтров, имеющих блок управления, программирующий фильтрацию, регенерацию и промывку каждого фильтра в заданные временные промежутки. Восстановление фильтрующей способности установки достигается обратной промывкой в определенный период без применения каких-либо химических веществ. В качестве фильтрующей нагрузки применяется сорбент АС природного происхождения.

На станции есть измерительная ячейка, предназначенная для обеззараживания товарной воды гипохлоритом натрия. Работа ячейки также осуществляется в автоматическом режиме и позволяет поддерживать необходимую дозу остаточного хлора в воде.

В настоящее время произведена замена водовода 1-го подъема от скважин № 5 и № 6 до станции обезжелезивания. Протяженность замененного участка составляет 1,3 км.

Также в марте этого года заменено насосное оборудование на скважинах.

Всего на работы было потрачено более 4 млн рублей. Средства были выделены МУП «Ремжилхоз» за счет арендной платы.

По информации АО «Тулагорводоканал», в настоящее время вода, поступающая в дома по ряду улиц поселка Ленинский, соответствует нормативам, содержание железа составляет 0,3 мг/л. До реконструкции этот показатель был в 10 раз выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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