Житель Тульской области обокрал хозпостройку бывшей тещи
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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В веневскую полицию обратилась 42-летняя жительница одного из сел. Женщина сообщила, что стала жертвой кражи.
Как выяснилось, из хозяйственной постройки около ее дома пропало различное имущество: бензопила, аккумулятор и другие. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что бывший сожитель дочери потерпевшей, проживающий поблизости, имел свободный доступ в помещение. Причастность 25-летнего безработного мужчины к совершению кражи подтвердилась. Он признался в содеянном.
В отделе МВД России по Веневскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU