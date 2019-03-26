2019-03-26T14:09:30+03:00
Происшествия

Житель Тульской области обокрал хозпостройку бывшей тещи

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В веневскую полицию обратилась 42-летняя жительница одного из сел. Женщина сообщила, что стала жертвой кражи.

Как выяснилось, из хозяйственной постройки около ее дома пропало различное имущество: бензопила, аккумулятор и другие. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что бывший сожитель дочери потерпевшей, проживающий поблизости, имел свободный доступ в помещение. Причастность 25-летнего безработного мужчины к совершению кражи подтвердилась. Он признался в содеянном.

В отделе МВД России по Веневскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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