Под Тулой "Лада Гранта" слетела в кювет

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-26T12:29:35+03:00

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25 марта 2019 года, в 6:45 на 41-ом километре автодороги «Богородицк – Товарковский - Куркино» Куркинского района Тульской области произошло ДТП.

68-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ-219068», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» - женщина 58 лет. Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU