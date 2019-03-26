На автодороге «Тула – Новомосковск» столкнулись две иномарки
В результате ДТП в Туле пострадали двое мужчин
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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25 марта 2019 года, в 09:00 на 12-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск» ГО Тула произошло ДТП.
33-летний мужчина на автомобилем «Chevrolet Niva», по предварительной информации, столкнулся с попутным автомобилем «Hyundai Solaris», под управлением мужчины 55 лет.
В результате ДТП в Туле пострадали водители автомобилей «Chevrolet» и «Hyundai». Они получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU