На автодороге «Тула – Новомосковск» столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-26T16:13:03+03:00

В результате ДТП в Туле пострадали двое мужчин

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25 марта 2019 года, в 09:00 на 12-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск» ГО Тула произошло ДТП.

33-летний мужчина на автомобилем «Chevrolet Niva», по предварительной информации, столкнулся с попутным автомобилем «Hyundai Solaris», под управлением мужчины 55 лет.

В результате ДТП в Туле пострадали водители автомобилей «Chevrolet» и «Hyundai». Они получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU