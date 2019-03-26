2019-03-26T12:25:01+03:00
Происшествия

В Туле лже-соцработница обокрала пенсионерку на 616 тысяч рублей

Сотрудники полиции напоминают гражданам о бдительности!
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле 95-летняя женщина стала жертвой кражи. 25 марта 2019 года к ней в квартиру, под видом работницы пенсионного фонда, пришла незнакомка.

Хозяйка впустила визитершу, и та, рассказывая о проведении социальной работы с пенсионерами, отвлекла женщину, выяснив при этом, где та хранит сбережения.

Тогда после ухода гостьи 95-летняя тулячка обнаружила отсутствие 616 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой кражи, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

- Сотрудники полиции напоминают гражданам о бдительности при попытках незнакомых лиц под тем или иным предлогом войти в жилище. Особую настороженность должны вызывать разговоры об оплате тех или иных услуг, установке различного оборудования, выдаче денежных сумм. В случае визита незнакомых лиц важно уточнить их личность в организации, работниками которой они представляются, а также позвать родственников, знакомых, соседей, чтобы иметь возможность посоветоваться с ними по поводу того предлога, с которым визитер пытается войти в квартиру, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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